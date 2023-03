Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan et la Bulgarie sont des partenaires proches et stratégiques

Bakou, 7 mars, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et la Bulgarie sont des partenaires proches et stratégiques, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Bulgarie en Azerbaïdjan Rouslan Stoyanov.

Le chef de l'Etat s'est dit confiant que les relations bilatérales continueraient à se développer. Abordant l'importance des visites mutuelles de haut niveau, le président Ilham Aliyev a indiqué que lors de ces visites, des décisions avaient été prises concernant des questions très importantes à l'ordre du jour bilatéral.