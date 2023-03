Entretien du président azerbaïdjanais avec le président du Timor oriental  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu aujourd’hui avec le président de la République démocratique du Timor oriental, José Ramos-Horta.

Prenant la parole lors de l’entretien, le président Ilham Aliyev a dit :

- Je vous salue une fois de plus. Merci d'être venu. C’est en effet la première fois dans l’histoire que le président du Timor oriental effectue une visite en Azerbaïdjan. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une démarche importante qui assurera la continuation réussie des relations amicales, de la coopération efficace et du partenariat entre nos pays. En outre, je voudrais exprimer ma gratitude pour le haut niveau de représentation de votre pays au sommet du Mouvement des non-alignés qui s’est tenu récemment. Le sommet a été très fructueux et a une fois de plus démontré la solidarité entre les États membres.

Je voudrais également exprimer ma gratitude pour le soutien de la présidence azerbaïdjanaise et pour celui à nos initiatives visant à renforcer la coopération entre nos États membres et à protéger leurs intérêts.

Nos pays se trouvent loin l’un de l’autre, mais je pense que cela ne doit pas empêcher notre coopération dans divers domaines. Bien qu’il existe une coopération au niveau politique, nous devrions également envisager les opportunités dans d’autres domaines. Bien sûr, votre visite en Azerbaïdjan constitue une occasion pour discuter de vastes questions d’intérêt commun. Monsieur le Président, bienvenue à nouveau en Azerbaïdjan. Je vous souhaite un bon séjour en Azerbaïdjan.

Le président du Timor oriental José Ramos-Horta a dit :

- Votre Excellence, merci de m’avoir reçu en Azerbaïdjan en marge du Forum auquel je prendrai part. J’avais déjà été invité à ce Forum, mais pour certaines raisons je n’avais pas pu y assister. Cette fois, je veux vraiment effectuer cette visite. Je voulais participer au Forum et me familiariser personnellement avec l’Azerbaïdjan, qui a obtenu des progrès et un développement sous votre direction et sur lequel j’ai beaucoup lu. Merci pour une telle opportunité.

Le président de la République démocratique du Timor oriental a salué la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés (MNA) et a souligné le succès de l’organisation du récent sommet du Mouvement tenu à Bakou.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude au président du Timor oriental pour son soutien à la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés.

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté de la coopération dans les domaines du gaz, des investissements, de la production d’engrais et de l’éducation.

Le président José Ramos-Horta a demandé au président Ilham Aliyev d’examiner les opportunités d’accorder des bourses aux étudiants de son pays dans les établissements d'enseignement azerbaïdjanais.

Abordant le potentiel éducatif de l’Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev a fait savoir que des bourses d’études avaient été attribuées aux étudiants étrangers, y compris ceux provenant des pays membres du Mouvement des non-alignés, et a affirmé que cette question serait elle aussi examinée.