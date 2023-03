Gela Vassadzé : Rejoindre le format trilatéral Géorgie-Azerbaïdjan-Türkiye donnera à l’Arménie le calme, le plus essentiel à notre époque

Bakou, 7 mars, AZERTAC

« Le format trilatéral de la coopération régionale Géorgie-Azerbaïdjan-Türkiye vise à assurer la sécurité et l’efficacité des projets régionaux. Rejoindre ce format donnera à l’Arménie le calme, le plus essentiel à notre époque », a déclaré à l’AZERTAC Gela Vassadzé, analyste politique géorgien et auteur de la chaîne YouTube « Novosti s Kavkaza ».

Tbilissi vient d’accueillir une réunion des présidents des commissions des relations extérieures des parlements géorgien, azerbaïdjanais et turc. Les parties ont discuté de questions liées à l’approfondissement de la coopération régionale au profit de la paix et de la stabilité dans le Caucase du Sud, la fonction de communication de la région, l’importance des couloirs de transit tels que l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, la voie ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, le Corridor gazier méridional, le Couloir médian, ainsi que le projet de pose du câble sous la mer Noire.

« Tout est simple et clair : les trois pays doivent assurer la sécurité et l’efficacité des projets régionaux (logistiques et énergétiques), qui constituent une partie importante à la fois de l’économie et de la sécurité nationale des pays. Par ailleurs, la question de la sécurité nationale revêt une importance primordiale. Nous sommes intéressés par ces projets. De différentes manières : alors que pour la Türkiye, il s’agit de l’une des nombreuses pièces du puzzle, pour la Géorgie et l’Azerbaïdjan, ce sont des projets de base », a estimé Vassadzé.

Selon lui, politiquement, cela signifierait le renforcement de la sécurité de nos pays, ce qui signifie déjà pas mal de chose en ces temps troublés. « En outre, la Türkiye et la Géorgie sont membres du club Ramstein, l’Azerbaïdjan participe activement au Mouvement des non-alignés, les trois pays sont impliqués dans une variété de formats internationaux, ce qui élargit considérablement les possibilités de se soutenir mutuellement », estime l’expert.

Répondant à la question de savoir si après la normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan et la Türkiye à l’avenir, l’Arménie pourrait rejoindre ce format et ce qu’elle gagnerait dans ce cas, Gela Vassadzé a déclaré qu’il y avait une telle opportunité, mais seulement après la résolution des problèmes avec ces pays. « J’aimerais vraiment que cela se produise. Malheureusement, jusqu’à présent, je ne vois aucune perspective dans ce sens. Je vois des perspectives d’avenir. Dans les circonstances actuelles, une normalisation complète des relations est impossible. Mais nous pouvons être surpris par une tournure agréable des événements, alors j’espère être surpris dans un proche avenir. Quant à la deuxième partie de la question, l’Arménie acquerra le calme, le plus essentiel à notre époque », a souligné l’analyste politique.