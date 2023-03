La visite du président du Timor oriental en Azerbaïdjan est une démarche importante qui assurera la continuation réussie des relations amicales

Bakou, 7 mars, AZERTAC

« C’est en effet la première fois dans l’histoire que le président du Timor oriental effectue une visite en Azerbaïdjan. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une démarche importante qui assurera la continuation réussie des relations amicales, de la coopération efficace et du partenariat entre nos pays », a dit Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, lors de sa rencontre avec José Ramos-Horta, le président de la République démocratique du Timor oriental.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour le haut niveau de représentation de du Timor oriental au sommet du Mouvement des non-alignés qui s’est tenu récemment à Bakou.

« Le sommet a été très fructueux et a une fois de plus démontré la solidarité entre les États membres. Je voudrais également exprimer ma gratitude pour le soutien à la présidence azerbaïdjanaise et pour celui à nos initiatives visant à renforcer la coopération entre nos États membres et à protéger leurs intérêts », a dit le président Ilham Aliyev.