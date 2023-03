L’ICESCO et la Fondation Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud signent un mémorandum d’entente en matière de langue arabe

Bakou, 7 mars, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation caritative Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud au Royaume d’Arabie Saoudite ont signé un mémorandum d’entente et de coopération en vue de soutenir les projets d’enseignement de la langue arabe dans les pays non arabophones, à travers l’amélioration de la performance pédagogique des professionnels de l’enseignement de la langue arabe aux non arabophones, l’utilisation des meilleures technologies éducatives et l’augmentation du nombre de publications académiques en langue arabe dans les universités non arabes, selon le site web de l’ICESCO.

Le mémorandum a été signé lundi 6 mars 2023 au siège de la Fondation à Riyad, par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, et M. Saleh Al-Khulaifi, Directeur général de la Fondation caritative Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud, en présence de certains chefs de secteurs et de départements de l’Organisation, et de responsables de la Fondation.

Au terme de la cérémonie de signature, Dr AlMalik s’est félicité de la signature du mémorandum de coopération qui, selon lui, marque le début d’un partenariat stratégique entre l’ICESCO et la Fondation, visant à servir la langue arabe et renforcer sa place parmi les autres langues. De son côté, M. Al-Khulaifi a salué le mémorandum d’entente et souligné la volonté de la Fondation d’élargir les domaines de partenariat avec l’ICESCO dans ses domaines de compétence.

Avant la cérémonie de signature, le Directeur général de l’ICESCO et le Directeur général de la Fondation ont présidé une réunion élargie, en présence d’un certain nombre de responsables de l’Organisation et de la Fondation, pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux institutions dans des domaines d’intérêt commun.

Au cours de la réunion, Dr AlMalik a passé en revue les efforts de l’ICESCO pour renforcer la présence et la diffusion au niveau international de la langue arabe, et parlé de la création du Centre de la langue arabe pour les non arabophones de l’ICESCO, la mise en œuvre du programme « Mishkat » pour le développement professionnel et la formation pédagogique continue dans le domaine, en plus du soutien aux projets nationaux et aux initiatives internationales dans le domaine de l’enseignement et la diffusion de la langue arabe.

Pour sa part, M. Al-Khulaifi a salué le rôle de l’ICESCO dans le renforcement de la présence de la langue arabe dans le monde, et a présenté les principales activités et programmes mis en œuvre par la Fondation et ses domaines de travail, ainsi que les réalisations les plus importantes de la Cité Prince Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud pour les services humanitaires affiliés à la Fondation.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des écussons honorifiques en reconnaissance des efforts continus de l’ICESCO et de la Fondation caritative Prince Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud dans leurs domaines de travail.