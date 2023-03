Le président azerbaïdjanais : La Lettonie joue un rôle important dans la coopération UE-Azerbaïdjan

Bakou, 8 mars, AZERTAC

Le dialogue politique et la coopération économique démontrent notre volonté politique mutuelle d'établir des relations plus étroites entre l'Azerbaïdjan et la Lettonie, a déclaré le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse à l'issue de la rencontre avec son homologue letton Egils Levits.

« La Lettonie joue un rôle important dans la coopération UE-Azerbaïdjan qui se développe avec beaucoup de succès », a estimé Ilham Aliyev.