Le président Ilham Aliyev : Le potentiel intellectuel du Forum global de Bakou est conforme au niveau des principales conférences internationales

Bakou, 9 mars, AZERTAC

« Le niveau des participants, le potentiel intellectuel du Baku global Forum est conforme au niveau des principales conférences internationales. Ceci est le reflet de l’activité très réfléchie et productive des coprésidents et de l’ensemble du Conseil d’administration du Centre international Nizami Gandjavi », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture de la 10e édition du Forum global de Bakou sur le thème « Le monde d’aujourd'hui : défis et espoirs ».

Le chef de l’État a dit que le Forum avait réuni plus de 350 participants en provenant de plus de 60 pays, dont des présidents par intérim et d’anciens présidents, ainsi que des premiers ministres.

« Alors, on peut imaginer que le niveau des discussions sera très élevé. Et bien sûr, les recommandations les plus importantes sur les nouvelles approches des affaires internationales seront les plus précieuses », a estimé le dirigeant azerbaïdjanais.