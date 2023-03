Le président de la République : Nous poursuivrons nos efforts même après la fin de notre présidence

Bakou, 9 mars, AZERTAC

« Nous poursuivrons nos efforts même après la fin de notre présidence du Mouvement des non-alignés », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture de la 10e édition du Forum global de Bakou portant sur le thème « Le monde d’aujourd’hui : défis et espoirs ».

« Nous voyons qu’il y a un grand besoin de tels actions dans le monde divisé d’aujourd’hui, alors que nous voyons peut-être la confrontation la plus sérieuse entre l’Orient et l’Occident depuis la fin de la guerre froide. Le Mouvement des non-alignés peut et devrait jouer un rôle important dans le remplissage des lacunes, l’établissement des liens, la création de nouvelles approches de résolution des conflits », a dit le chef de l’État.