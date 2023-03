Le président Aliyev : Nous avons toujours été un partenaire fiable

Bakou, 9 mars, AZERTAC

« Nous avons augmenté nos investissements dans nos gisements de gaz. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, nous avons reçu des demandes de plus de 10 pays européens concernant l’approvisionnement en gaz ou l’augmentation de l’approvisionnement en gaz et nous travaillons là-dessus », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la cérémonie d’ouverture de la 10e édition du Forum global de Bakou sur le thème « Le monde d’aujourd'hui : défis et espoirs ».

« Et ce n’est pas par hasard que la Commission européenne qualifie l’Azerbaïdjan de partenaire fiable. C’est le cas, nous avons toujours été un partenaire fiable. Nous exportons du pétrole, des produits pétroliers, du gaz naturel, de l’électricité, de la pétrochimie vers les marchés internationaux, dont ceux de l’Europe », a fait savoir le chef de l’Etat.