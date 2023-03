Le président Ilham Aliyev reçoit l’ancien Premier ministre israélien  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu jeudi l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert.

L’excellente organisation de la 10e édition du Forum global de Bakou a été mise en valeur lors de la rencontre. Les parties ont exprimé leur satisfaction que le Forum devienne de plus en plus une plateforme internationale très importante, affirmant que cela était démontré par la participation de politiciens influents et d’autres invités en provenant de nombreux pays.

Au cours de la conversation, les parties ont évoqué les relations azerbaïdjano-israéliennes et ont salué le développement réussi des liens dans divers domaines. A cet égard, l’accent a été mis sur l'importance de l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël.

Les questions relatives à la coopération dans les domaines du commerce, de l’agriculture, du tourisme et de l’énergie ont été abordée lors de la rencontre.