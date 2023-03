Winnie Byanyima : La création du Centre international Nizami Gandjavi est un initiative très importante

Bakou, 9 mars, AZERTAC

« La création du Centre international Nizami Gandjavi est une initiative très importante et sa réputation a augmenté à l’échelle mondiale », a dit la directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), Winnie Byanyima, lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Winnie Byanyima a félicité le chef de l’État azerbaïdjanais, en tant que président du Mouvement des non-alignés, pour l’activité réussie et l’excellente organisation du sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 à Bakou, affirmant que ce mouvement jouait un rôle important dans les relations internationales contemporaines.

La directrice exécutive a salué les succès de l’Azerbaïdjan en matière de santé, notamment la lutte contre les maladies infectieuses et le sida et, à ce titre, elle a souligné l’obtention de sérieux progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable. Winnie Byanyima a demandé le soutien de l’Azerbaïdjan dans les projets que l’ONUSIDA doit mettre en œuvre sur le continent africain et dans d’autres pays.