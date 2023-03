L’ICESCO prend part au lancement du Forum international sur le patrimoine immatériel dans le monde islamique

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Les travaux du 7ème Forum international sur le patrimoine immatériel dans le monde islamique – édition Dr Ahmed Mursi ont été lancé mercredi 8 mars 2023 au Caire. Le forum est organisé par le Conseil suprême de la Culture relevant du ministère égyptien de la Culture, en partenariat avec l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), sous le thème : « Le patrimoine culturel immatériel commun et varié du monde islamique », dans le cadre des activités de clôture de la célébration du Caire, capitale de la culture du monde islamique, indique le site Internet de l’ICESCO.

Dr Osama Al Nahas, expert au Secteur de la Culture et de la Communication, a représenté l’ICESCO au Forum dont l’inauguration a vu la présence de Dr Hisham Azmi, Secrétaire général du Conseil suprême de la Culture, et Dr Nahla Emam, conseillère du ministre de la Culture pour le patrimoine immatériel, rapporteuse du comité scientifique du Forum.

Dans l’allocution prononcée au nom de l’ICESCO, Dr Al Nahas a passé en revue les efforts de l’Organisation dans le domaine du patrimoine immatériel, soulignant que l’ICESCO aide ses États membres à préserver leur patrimoine immatériel, étant donné que le patrimoine est un facteur majeur du développement durable. Et d’ajouter que l’ICESCO a dédié une section spéciale au patrimoine au Centre du patrimoine dans le monde islamique et a conçu un formulaire spécial pour l’inscription du patrimoine immatériel sur les listes du patrimoine de l’ICESCO.

Il a également indiqué que l’ICESCO a tenu la première réunion régionale à Nouakchott fin février 2023 en vue d’entamer la préparation d’un dossier conjoint entre 25 pays, dont l’Égypte, sur l’inscription des jeux traditionnels africains sur les listes du patrimoine culturel immatériel, précisant que ce dossier est le premier du genre, et sera le point de départ pour l’élaboration d’autres dossiers communs dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel.

Le forum, qui durera deux jours, au siège du Conseil suprême de la Culture au Caire, verra la participation de plus de 80 chercheurs de 13 pays, pour discuter d’un certain nombre d’axes et de sujets liés au patrimoine immatériel, sa numérisation et le rôle des organisations dans sa préservation.