Le président de la République reçoit la ministre israélienne du Renseignement VIDEO

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, vendredi 10 mars, la ministre israélienne du Renseignement, Gila Gamliel.

Lors de la rencontre, l’importance du 10e Forum global de Bakou a été évoquée, l’excellente organisation de cet événement a été soulignée et il a été noté que des politiciens influents du monde, des représentants d’un grand nombre de pays et d’organisations internationales y assistaient et que le Forum créait une bonne occasion pour discuter des questions d’actualité.

Notant le développement réussi des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et Israël dans divers domaines, les parties ont souligné l’importance de l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël et, en même temps, la rencontre du président Ilham Aliyev avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant en février dernier à Munich.

Les perspectives de la coopération ont fait l’objet d’un échange de vues lors de l’entretien.