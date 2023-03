ICESCO : Les organisations internationales ont la grande responsabilité de prospecter l’avenir et d’assurer l’édification d’une communauté mondiale prospère

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a affirmé que préparer l’avenir et assurer l’édification d’une communauté mondiale développée et prospère est une lourde responsabilité qui incombe aux organisations internationales, en soulignant que l’ICESCO s’emploie à établir pour ses États membres un cadre réglementaire leur permettant de se positionner sur la route qui mène à l’avenir et d’être présent dans la réflexion sur la façon de faire face aux défis futurs et planifier le monde de manière prospective, indique le site officiel de l’ICESCO.

Cette déclaration intervient à l’occasion de son allocution prononcée jeudi 9 mars 2023 à Riyad, dans le cadre de la journée de clôture de la Conférence sur l’avenir des organisations de l’éducation, de la culture et des sciences, tenue par l’ALECSO et la Commission nationale saoudienne pour l’éducation, la culture et les sciences, avec la participation de l’ICESCO et de l’UNESCO, sous le thème : « Ensemble vers le changement au 21ème siècle ».

Dans son allocution, Dr AlMalik a salué les efforts du Royaume d’Arabie saoudite, représenté par sa Commission nationale pour l’éducation, la culture et les sciences en la personne de son président Son Altesse le Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, ministre de la Culture, dans la mise en œuvre de la Vision 2030 tendant à l’édification d’une société fondée sur le développement des talents, la diversification des sources de revenus et la promotion des capacités scientifiques, en soulignant la nécessité de prospecter l’avenir dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, et en insistant sur l’importance de la complémentarité et de la coopération basées sur l’esprit de fiabilité, d’honnêteté et de sincérité entre les organisations dans la réalisations des objectifs escomptés.

Préalablement à son allocution, Dr AlMalik a pris part, aux côtés de Dr Mohamed Ould Amar, Directeur général de l’ALECSO, et de Mme Costanza Farina, Directrice du Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth, à la séance de débat sur l’ouverture de la voie à une coopération future, lors de laquelle il a souligné la nécessité pour les organisations de prêter attention au renforcement des capacités et à la formation du personnel y travaillant afin de mettre en œuvre les programmes et projets permettant de répondre aux défis auxquels sont confrontés les pays, et de rechercher des experts dans des États ayant des expériences réussies en matière d’éducation afin de construire un système éducatif distingué et développer les programmes d’enseignement.

Au terme de son intervention, le Directeur général de l’ICESCO a souligné l’importance de l’innovation comme approche des organisations concernées par les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture lors de la prochaine étape, en évoquant la possibilité d’allouer une partie de leur budget à la mise en œuvre de programmes et d’initiatives conjoints, et d’établir une plate-forme commune dédiée l’organisation et l’exécution des projets dans les États membres.