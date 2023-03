Le président Ilham Aliyev : Nous constatons des résultats tangibles de la coopération stratégique azerbaïdjano-bulgare

Bakou, 11 mars, AZERTAC

« C’est très agréable de vous voir à Bakou. J’espère que vous apprécierez de votre participation au 10e Forum global de Bakou », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien en visioconférence avec son homologue bulgare Rumen Radev.

« Merci d’avoir participé à cet événement important. Votre participation personnelle élève le niveau du Forum global de Bakou, et je suis convaincu que vous apporterez une contribution importante au potentiel de cet événement international. Je me souviens aussi avec plaisir de nos rencontres à Sofia, lors de ma visite officielle l'année dernière et de la cérémonie d’ouverture de l’interconnexion. Depuis, les choses avancent avec succès et nous constatons des résultats très tangibles de notre coopération stratégique », a souligné le chef de l’Etat.