Le président bulgare : Nous sommes prêts à transporter des volumes supplémentaires de gaz azerbaïdjanais

Bakou, 11 mars, AZERTAC

« Votre visite à Sofia a été un tournant pour le développement des autres domaines très importants de notre coopération », a déclaré le président bulgare Rumen Radev lors de sa rencontre en visioconférence avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Nous sommes ravis d’acheter du gaz à l’Azerbaïdjan. Vous savez que nous sommes prêts à aller plus loin. Vous connaissez notre initiative « Maillon de la solidarité ». Mais, bien sûr, le point clé est l’Azerbaïdjan. Nous sommes prêts à transporter des volumes supplémentaires de gaz azerbaïdjanais en combinant les capacités et les efforts des opérateurs de gazoducs de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie et de Slovaquie. À partir de maintenant, c’est à vous de décider », a ajouté le président Rumen Radev.