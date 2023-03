Le président Ilham Aliyev félicite Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de la Chine

Bakou, 11 mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de la République populaire de Chine.

« Le résultat unanime des élections signifie une grande confiance en votre personne et un soutien à la ligne politique que vous suivez et une haute appréciation de vos activités à grande échelle visant le développement et la prospérité globale de la Chine », écrit président de la République dans son message.

Le président Ilham Aliyev a souhaité à Xi Jinping santé, bonheur et succès pour toujours dans sa haute mission pour la prospérité du peuple ami de la République populaire de Chine.