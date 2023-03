Rumen Radev : Nous sommes ravis de travailler avec vous en tant que partenaire et allié stratégique dans ce domaine très important

Bakou, 11 mars, AZERTAC

« Permettez-moi de vous informer que le 1er février, avec le président Vucic, nous avons lancé l’interconnexion entre la Bulgarie et la Serbie. Vous pouvez donc voir que les opportunités augmentent presque chaque mois », a dit le président bulgare Rumen Radev lors de son entretien en visioconférence avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Nous sommes ravis de travailler avec vous en tant que partenaire et allié stratégique dans ce domaine très important, assurant la diversification et la sécurité des approvisionnements. Il ne s’agit pas seulement de cela. Merci encore d’avoir tenu votre promesse et d’avoir ouvert le bureau de la SOCAR à Sofia. J’ai hâte d’assister à la cérémonie d’ouverture en mai. Ce sera en effet un très bon pas en avant », a souligné le président bulgare.