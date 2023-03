Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev rencontre son homologue albanais Bajram Begaj VIDEO

Bakou, 12 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré le président de la République d’Albanie, Bajram Begaj.

Ayant salué le président albanais, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré :

- Bonjour, merci de visiter notre pays. Je suis enchanté de vous revoir. Je me souviens de notre rencontre à Tirana l’année dernière et je vous remercie encore pour votre hospitalité. J’ai été très satisfait de ma visite officielle dans votre pays et des discussions que j’ai eues avec vous et le Premier ministre.

Les décisions que nous avons prises pour renforcer notre coopération démontrent bien qu’il existe un très haut niveau d’amitié et de fraternité entre nos pays. Merci d’être venu participer à un événement important organisé dans le cadre du 10e Forum global de Bakou, la session spéciale consacrée au 100e anniversaire de mon père, le président Heydar Aliyev. Merci beaucoup.

Je suis convaincu que vous passerez un bon moment pendant votre séjour à Bakou. C’est une excellente occasion pour aborder les aspects importants de notre coopération bilatérale fructueuse.

Le président albanais Bajram Begaj a dit : Merci, monsieur le Président. Venir en Azerbaïdjan pour participer au Forum de Bakou, qui est un événement remarquable, et vous rendre visite suscite, chez moi et mon équipe, un grand sentiment de satisfaction. C’est une occasion supplémentaire d’effectuer une visite et de vous voir. Bien sûr, l’héritage de votre père est écrit pour toujours, et je pense que le travail que vous avez fait pour Bakou et pour tout le pays se voit partout. Hier, je suis sorti en ville, je me suis promené un peu et j’ai été témoin de l’incroyable beauté de Bakou.

Le président Ilham Aliyev : Merci.

Le président Bajram Begaj : Bien sûr, comme vous l’avez mentionné, nous nous sommes rencontrés l’année dernière et je pense que nos pays sont des pays amis. Nous devons œuvrer à renforcer notre coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie et du tourisme. Nous avons le gazoduc transadriatique et nous devons faire plus pour approvisionner en gaz tout le pays.

Le président Ilham Aliyev : Oui, c’est ça.

Le président Bajram Begaj : Surtout maintenant, à un moment où la question énergétique est très importante. Le gaz est également très important. Nous sommes très heureux et chanceux que vous ayez pris un tel engagement et que nous ayons mérité votre amitié.

Le président Ilham Aliyev : Merci.

L’existence des relations d’amitié et de partenariat entre l’Azerbaïdjan et l’Albanie a été mise en valeur, la coopération fructueuse et le soutien mutuel des deux pays au sein des organisations internationales ont été très appréciés lors de la rencontre.

Au cours de la conversation, les chefs d’Etat ont procédé à un échange de vues sur la coopération dans le domaine de l’énergie et l’expansion des relations économiques et commerciales. La création de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Albanie et de l'ambassade d'Albanie en Azerbaïdjan a été qualifié de démarche positive en termes de développement des relations bilatérales. Il a été souligné que les visites et contacts réciproques de haut niveau se poursuivraient.