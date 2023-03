Le président Ilham Aliyev félicite le pape François pour l’anniversaire de son investiture

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a envoyé un message de félicitations à Sa Sainteté le pape François pour l’anniversaire de son investiture à la mission papale.

Le message indique : « En mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je suis heureux de vous adresser, à l’occasion de l’anniversaire de votre investiture, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, ainsi qu’à tous vos concitoyens et coreligionnaires ».

Le chef de l’Etat a salué le niveau actuel des relations entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège.

« Nous attachons la plus haute importance à notre coopération active et productive de longues années visant à préserver et à développer en permanence le dialogue inter-civilisationnel et interreligieux et les valeurs du multiculturalisme. L’établissement de l’ambassade de notre pays auprès du Saint-Siège est un signe de l’élévation de nos relations à un niveau qualitativement nouveau et une manifestation évidente de l’importance que nous attachons à l'avancement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège », a souligné le président Ilham Aliyev.