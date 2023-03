Le président azerbaïdjanais : Le multiculturalisme et la tolérance font partie des priorités de la politique d’Etat de l’Azerbaïdjan

Bakou, 13 mars, AZERTAC

« En plus d’être des valeurs fondamentales reflétant le mode de vie de notre peuple, le multiculturalisme et la tolérance font également partie des principales priorités de la politique d’État de l’Azerbaïdjan », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé au pape François à l'occasion de l’anniversaire de son investiture.

« Des mosquées, des synagogues et des églises ouvertes côte à côte dans notre pays, où des personnes de religions et de confessions différentes vivent dans un climat d’amitié et de respect mutuel depuis des siècles, est notre réalisation historique. L’accord constant d’une grande attention et des soins envers la communauté catholique en Azerbaïdjan en est une manifestation évidente », a écrit le chef de l’Etat dans son message.