Le président Ilham Aliyev remercie le pape François d’apprécier hautement le climat multiculturel en Azerbaïdjan

Bakou, 13 mars, AZERTAC

« Je suis ravi de la participation de notre pays à la restauration des sites historiques du Vatican et de contribuer ainsi à la préservation et à la transmission à la prochaine génération du patrimoine culturel mondial et du riche trésor artistique, ainsi qu'au dialogue interculturel », a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé au pape François à l’occasion de l’anniversaire de son investiture.

Soulignant les mérites de Sa Sainteté le pape dans le développement et le renforcement des relations, l’élargissement du dialogue sincère entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège, le président Ilham Aliyev a remercié le pape François d’apprécier toujours hautement le climat multiculturel et les traditions de tolérance en Azerbaïdjan.

« Je crois que grâce à nos efforts conjoints, la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège visant à promouvoir les valeurs universelles et à assurer la compréhension mutuelle et la solidarité entre les peuples se poursuivra avec succès », a déclaré le chef de l’Etat dans son message.