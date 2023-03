Ilham Aliyev : Nous avons travaillé très dur pour canaliser les fonds accumulés grâce aux revenus énergétiques vers les infrastructures de transport

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Nous avons travaillé très dur pour canaliser les fonds accumulés grâce aux revenus pétroliers et gaziers vers les infrastructures de transport. Maintenant, c'est presque terminé, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la rencontre tenue avec les chefs des principales entreprises allemandes à Berlin.

Le chef de l'État a évoqué la demande croissante d'infrastructures de transport azerbaïdjanaises à la suite de la guerre russo-ukrainienne, et a dit : « L'année dernière, nous avons enregistré une augmentation de plus de 75 % des marchandises en transit. Et nous avons même eu des embouteillages dans notre port maritime de commerce relativement récent, qui a une capacité de manutention de 15 millions de tonnes. Donc, nous travaillons très dur. Nous allouons des financements supplémentaires pour l'expansion de la capacité de nos infrastructures portuaires et ferroviaires. Et, bien sûr, tout cela doit être mis en œuvre. Nous espérons que des entreprises allemandes seront nos partenaires dans ce domaine. »