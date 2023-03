Le territoire de la taille du Liban est totalement en ruine dans le Karabagh et le Zenguézour oriental

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Parmi nos principaux plans futurs figure évidemment la reconstruction des zones libérées du Karabagh et du Zenguézour oriental, restées sous occupation pendant près de 30 ans. Maintenant, le territoire de la taille du Liban est totalement en ruine, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la rencontre tenue avec les chefs des principales entreprises allemandes à Berlin.

« Nous avons déjà lancé le programme d'État, qui s'appelle le « Grand retour ». Nous avons déjà élaboré un programme, mis en œuvre le premier projet pilote et réinstallé plus de 400 déplacés internes en seulement un an et demi après la fin de la guerre. Et notre plan est de réinstaller des centaines de milliers des déplacés internes. Car, à la suite de l'occupation arménienne, nous avons eu plus d'un million de personnes déplacées à l'intérieur du pays », a informé le président Ilham Aliyev.