Le président azerbaïdjanais : Le programme du Grand retour nécessitera beaucoup de ressources

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le programme du Grand retour nécessitera beaucoup de ressources, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la rencontre tenue avec les chefs des principales entreprises allemandes à Berlin.

« Nous prévoyons de mettre en œuvre des projets basés sur des normes modernes, absolument nouvelles. Nous avons déjà annoncé le Karabagh et le Zenguézour oriental zones d'énergie verte. Il n'y aura que des sources d'énergie renouvelables, qui non seulement répondront aux besoins des personnes et de l'industrie, mais seront également très utiles pour le reste du pays », a estimé le chef de l’Etat.