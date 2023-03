Ilham Aliyev : La force de l’union azerbaïdjano-turque est la garantie d’une paix juste dans la région

Bakou, 14 mars, AZERTAC

« Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan et la Türkiye, deux pays frères et alliés stratégiques, créent de nouvelles réalités historiques dans la région, apportant des contributions continues à la paix, à la sécurité et à la coopération dans l’espace eurasien par le biais de décisions conjointes et de projets mondiaux conjoints », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants au 26e Sommet économique eurasien.

« La force de l’union azerbaïdjano-turque est la garantie d’une paix juste dans la région. Dans le même temps, nos pays sont des partenaires fiables qui jouent un rôle stratégique en matière d’assurance de la sécurité énergétique en Europe », lit-on dans le message.