Le président Ilham Aliyev : Les relations entre l’Allemagne et l’Azerbaïdjan sont à un niveau très élevé

Bakou, 14 mars, AZERTAC

« Les entretiens que nous avons menés au cours de la visite montrent une fois de plus que les relations entre l’Allemagne et l’Azerbaïdjan sont à un niveau très élevé et que le dialogue politique est mené régulièrement », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais s’est dit convaincu que sa visite apporterait une grande contribution aux relations bilatérales.