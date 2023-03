Le président azerbaïdjanais : L’Azerbaïdjan soutient l’agenda de paix de Bruxelles

Berlin, 14 mars, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan soutient le processus de signature d’un traité de paix avec l’Arménie, la mission du président du Conseil européen Charles Michel et l’agenda de paix de Bruxelles. La plateforme du traité de paix et de l’agenda de paix a été définie dans les réunions tenues et dans les déclarations faites au cours de cette période », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier élargie aux deux délégations.

Le président azerbaïdjanais a noté que l’initiative de signer le traité de paix, qui comprend cinq principes, avait été présentée par l’Azerbaïdjan, et que le traité de paix entre les deux pays pourrait être signé sur la base de ces principes. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la position de l’Azerbaïdjan consistait en deux approches. La première est la signature d’un traité de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et la seconde est la mise en œuvre d’un dialogue avec les résidents arméniens de la région azerbaïdjanaise du Karabagh.