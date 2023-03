Ilham Aliyev : Les affirmations de l’Arménie concernant le blocus de la route de Latchine sont infondées

Bakou, 14 mars, AZERTAC

« Les affirmations de l’Arménie concernant le blocus de la route de Latchine sont totalement infondées, la circulation le long de la route est assurée, plus de 4 000 véhicules et plus de 150 personnes ayant besoin d’aide médicale ont emprunté, par le biais du contingent russe de maintien de la paix et du Comité international de la Croix-Rouge, la route depuis le 12 décembre », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier élargi aux deux délégations.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que la partie azerbaïdjanaise était préoccupée par la présence des forces armées arméniennes dans les territoires azerbaïdjanais, où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement déployés, et l’utilisation de la route de Latchine à des fins militaires et de transport militaire.