Bakou accueille une conférence internationale sous le thème « L’islamophobie en tant que forme spécifique de racisme et de discrimination : nouveaux défis mondiaux et transnationaux »

Bakou, 15 mars, AZERTAC

A l’occasion de la proclamation du 15 mars par l’Assemblée générale de l’ONU Journée de lalutte contre l’islamophobie, le Centre international du multiculturalisme de Bakou (CIMB), le Centre d’analyse des relations internationales (CARI) et le Forum interreligieux du G20 ont organisé conjointement une conférence internationale sous le thème « L’islamophobie en tant que forme de racisme et de discrimination : nouveaux défis mondiaux et transnationaux », qui a débuté aujourd’hui à Bakou.

L’objectif principal de la conférence est de fournir une plateforme de discussion académique sur les tendances alarmantes ciblant les musulmans et les pays peuplés de musulmans aux niveaux international et national. La conférence, qui a réuni des scientifiques, des experts d’organisations internationales, des personnalités religieuses et des représentants d’organisations non gouvernementales, proposera des discussions sur les différentes approches dans la lutte contre l’islamophobie, la manifestation de l’islamophobie dans certains pays européens, l’islamophobie dans médias internationaux.

Les sessions de la conférence couvriront les thèmes sur « Importance d’une approche intersectionnelle dans la lutte contre l’islamophobie et les nouvelles perspectives », « Islamophobie : législation européenne et nationale », « Islamophobie en France », « Théories du complot sur les musulmans dans les cultures occidentales », « Colonialisme, nouvel impérialisme et islamophobie », « Islamophobie et discours de haine dans les médias », « Coopération conjointe et rôle des organisations internationales dans la lutte contre l’islamophobie » et « Construire des sociétés harmonieuses en promouvant la diversité religieuse et le respect interreligieux ».

Le 15 mars a été proclamé « Journée internationale de lutte contre l'islamophobie » lors de la session du Conseil des ministres des affaires étrangères (CFM) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue à Niamey, au Niger, les 27 et 28 novembre 2020. En 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant le 15 mars « Journée internationale de lutte contre l’islamophobie ».