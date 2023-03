Créer des opportunités pour l’intégration des personnes handicapées

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le groupe BP a annoncé hier la réussite d'un projet d'investissement social qui marque la poursuite de ses efforts pour aider les personnes handicapées à s'intégrer avec confiance et efficacité dans la société.

Le projet a été conçu sur la base de la méthode de formation internationale appelée DanceAbility. Il visait à adopter l'inclusivité dans le traitement et la réadaptation des personnes handicapées via des techniques de communication universellement communes offertes par la méthode DanceAbility.

Le champ d'application comprenait la formation à la méthode DanceAbility des spécialistes des centres de réadaptation de Bakou, Yevlakh et Chirvan. Dans le cadre du projet, un total de 28 sessions de formation, dont 14 en ligne et 14 hors ligne DanceAbility ont été dispensées à quelque 52 membres du personnel des centres de réadaptation. Tous les spécialistes formés par le projet représentent l'Agence d'Etat d'Expertise Médico-Sociale et de Réadaptation relevant du Ministère du Travail et de la Protection Sociale.

Les sessions de formation ont principalement porté sur des sujets tels que l’expression de soi, la confiance en soi, la créativité, les compétences en communication, l’empathie, l’amélioration du bien-être mental et physique et autres.

Dans son allocution lors de l’événement organisé hier à l’occasion de la réussite du projet, Bakhtiyar Aslanbeyli, vice-président de BP pour la région Caspienne, les communications et les affaires extérieures, a déclaré : « Le but de ce projet était d’aider les personnes handicapées à communiquer dans un langage qui nous est commun à tous, le langage du mouvement et de la danse. Ce langage s’est déjà révélé très efficace pour lever les barrières qui entravent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société. Plus de 200 exercices, que DanceAbility utilise, permettent aux personnes de tous âges de bénéficier également de cette méthode en les aidant à se sentir en confiance et inclus.

« Nous pensons que ce projet a fourni l'une des opportunités uniques et innovantes d'intégration des personnes handicapées dans la société au sens large et, par conséquent, nous pensons qu'il apportera la satisfaction de la confiance en soi et de l'expression de soi à des milliers de personnes. Et en effet, en formant plus de 50 spécialistes des centres de réadaptation de Bakou, Yevlakh et Chirvan, nous espérons atteindre plus de 8 000 personnes handicapées vivant dans ces zones ».

Le projet a été mis en œuvre par la société locale DanceAbility Azerbaïdjan LLC, qui est actuellement la seule organisation locale qualifiée pour fournir une formation DanceAbility en Azerbaïdjan.