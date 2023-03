François Burgat : La société française évolue vers l'islamophobie d’Etat

Bakou, 15 mars, AZERTAC

« La France n'est plus une société chrétienne, mais une société libérée du christianisme. En France, il serait illégal pour vous de vous promener avec n'importe quel attribut de votre foi », a dit le politologue et arabisant François Burgat, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, dans son intervention lors de la session « L'islamophobie en France » organisée dans le cadre de la conférence internationale sous le thème « L’islamophobie en tant que forme de racisme et de discrimination : nouveaux défis mondiaux et transnationaux », qui a débuté aujourd’hui à Bakou.

Il a ajouté qu'une autre raison de l'islamophobie en France était la « laïcité à la française ».

« La société française évolue vers l'islamophobie d'Etat. S'il y avait eu une petite dispute au sujet des musulmans, elle aurait été criminalisée dix ans avant. Le gouvernement français ne criminalise plus les actes, mais les opinions. Les opinions des citoyens musulmans sont criminalisées », a dit le politologue.