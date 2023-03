Brahim Laytouss : Le manque d'informations fiables sur l'Islam joue un rôle important dans la propagation de l'islamophobie

Bakou, 15 mars, AZERTAC

La discrimination contre les musulmans affecte les Européens aussi. Car, la sécurité est une question très importante pour l'Europe, a dit Brahim Laytouss, directeur général de l’Académie européenne pour le développement et la recherche, dans son intervention lors de la session « L'islamophobie en France » organisée dans le cadre de la conférence internationale sous le thème « L’islamophobie en tant que forme de racisme et de discrimination : nouveaux défis mondiaux et transnationaux », lancé aujourd’hui à Bakou.

Selon lui, le manque d'informations fiables sur l'Islam joue un rôle important dans la propagation de l'islamophobie. Lorsque les scientifiques recherchent la religion islamique, de nombreuses informations apparaissent sur différents sites web, ce qui crée des complications dans la recherche de la vérité.