Les présidents Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan se rencontrent à Ankara MIS A JOUR

Ankara, 15 mars, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Türkiye, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, se sont rencontrés à Ankara mercredi 15 mars.

Un détachement d’honneur était aligné au Palais présidentiel d’Ankara en l’honneur du chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a été accueilli par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Ensuite, les deux chefs d’Etat ont posé pour une photo.

En disant que l’initiative de tenir le sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques en Türkiye appartenait au président azerbaïdjanais, le chef de l’État turc a exprimé sa gratitude pour cette initiative.

La portée des sommets de l’Organisation des États turciques tenus dans ce format a été évoquée et l’importance de consacrer le sommet au thème de l’élimination des conséquences du tremblement de terre survenu en Türkiye a été mise en valeur.

Recep Tayyip Erdogan a une fois de plus évoqué avec gratitude le soutien fraternel et la solidarité dont l’Azerbaïdjan avait fait preuve à la suite du terrible tremblement de terre en Türkiye. Le président turc a souligné les efforts des sauveteurs et des médecins azerbaïdjanais dans la zone du séisme, ainsi que l’aide humanitaire apporté par l’Azerbaïdjan pour éliminer les conséquences de la catastrophe naturelle.

Le président Ilham Aliyev, ayant de nouveau exprimé ses condoléances pour le tremblement de terre, a déclaré que la catastrophe naturelle avait profondément ébranlé le peuple azerbaïdjanais.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations de fraternité et d’amitié entre les deux pays se développent avec succès dans tous les domaines conformément au principe d’une nation, deux États, l’élargissement de la coopération dans les domaines politique, économique, commercial, énergétique, ainsi qu’en matière de défense, d’industrie de la défense et les questions régionales ont fait l’objet de discussions.

Au cours de l’entretien, les chefs d’Etat ont procédé à un échange de vues sur la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et le processus de négociation d’un traité de paix.