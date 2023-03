Le président Aliyev : Le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais se sont mobilisés pour fournir de l’aide humanitaire à la Türkiye immédiatement après le séisme

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« Le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais se sont mobilisés pour fournir de l’aide humanitaire à la Türkiye, pays frère, immédiatement après le tremblement de terre », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors du sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques à Ankara.

« 940 personnes provenant d’Azerbaïdjan, dont des secouristes, du personnel médical et des bénévoles, ont été envoyés dans la zone touchée par le tremblement de terre. L’Azerbaïdjan est en tête de liste des pays du monde pour le nombre de sauveteurs envoyés en Türkiye. Grâce aux efforts de nos secouristes et médecins, 53 survivant ont été extirpées des décombres. En outre, les corps de 780 personnes ont été sortis. Notre personnel médical a fourni de l’assistance médicale à plus de 3 000 personnes », a souligné le chef de l’Etat.

« À ce jour, plus de 45 millions de dollars américains ont été transférés sur les comptes bancaires de l’AFAD et d’autres organisations humanitaires. En outre, 5 300 tonnes d’aide humanitaire ont été livrées au pays frère », a ajouté le président Ilham Aliyev.