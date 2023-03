Ilham Aliyev : L’Arménie n’a pas encore complètement retiré ses troupes du territoire azerbaïdjanais

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« Bien que l’Arménie ait reconnu l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan à Prague et à Sotchi en 2022, elle n’a pas encore complètement retiré ses troupes du territoire azerbaïdjanais. Des détachements arméniens illégaux et des éléments criminels sont toujours présents au Karabagh », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du sommet extraordinaire de l’Organisation des États turciques à Ankara.

« L’Arménie se soustrait également à l’obligation d’ouvrir le corridor de Zenguézour. Par conséquent, l’Arménie viole de manière flagrante la déclaration signée le 10 novembre 2020 et devrait être tenue pour responsable », a dit le chef de l’État.