Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan donne un deuxième souffle à de vastes zones complètement détruites par l’Arménie

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« Après la libération du Karabagh et du Zenguézour oriental de l’occupation arménienne en 2020, l’Azerbaïdjan a lancé des travaux de reconstruction de grande envergure dans ces régions. L’Azerbaïdjan donne un deuxième souffle à de vastes zones complètement détruites par l’Arménie », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors du sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques à Ankara.

« Nous construisons, à partir de zéro, neuf nouvelles villes et, en première phase, plus de 300 villages et bourgs. Il s’agit d’un modèle rare et sans précédent de reconstruction post-conflit par un gouvernement national utilisant ses propres ressources financières », a ajouté le chef de l’Etat azerbaïdjanais.