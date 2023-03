Jean-Pierre Luciani : La décision sur l’usage de la langue corse est une discrimination

Paris, 16 mars, AZERTAC

La décision sur l’usage de la langue corse est une discrimination et je la condamne, a déclaré le Corse Jean Pierre Luciani dans une interview accordée à l'AZERTAC.

« L'UNESCO tire la sonnette d'alarme pour la disparition de la langue corse. La langue est l'un des attributs importants. L'Assemblée de Corse ne l'acceptera pas facilement et continuera à débattre de l'usage de la langue corse. La décision sur l’usage de la langue corse est une discrimination envers les Corses », a-t-il dit.

Se référant aux documents officiels et aux chartes de l'ONU et de l'Union européenne concernant les minorités nationales et leurs langues, Jean-Pierre Luciani a indiqué que la France était un grand défenseur des droits de l'homme hors de ses frontières - dans d'autres pays, mais pas sur son propre territoire.

Les hauts fonctionnaires de Corse, membres de l'Assemblée, exigent le développement de la langue, de la culture, de l'autonomie politique de l'île et font leur tout dans ce sens. Ils veulent que le peuple corse soit reconnu tel qu'il est.

La Corse a une île méconnue, un drapeau non reconnu. La Corse a une réalité nationale. Le sentiment national est fort en Corse.

Les résidents de la Polynésie française ont 2 nationalités - polynésienne et française. Ça ne pose pas de problème et peut être appliqué à la Corse, mais la Corse n'est pas autorisée à le faire.

L’officialité de la langue corse et celle de la langue française est différente et n’empêche pas l'une à l'autre. Le français est la langue officielle dans toute la France. Deux langues peuvent être officielles en Corse, mais l'Etat français ne le permet pas.

Plusieurs langues sont officiellement utilisées dans les pays voisins comme la Suisse et l'Espagne et cela n'est pas interdit. Cependant, la France impose l’usage d'une seule langue - le français - comme langue officielle. C'est une discrimination évidente.