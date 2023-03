Le président Aliyev : Les entreprises turques participent activement dans le processus de reconstruction

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« Nous avons commencé à mettre en œuvre le programme « Grand retour » pour assurer le retour des anciens déplacés internes dans leurs terres ancestrales. Les entreprises turques participent activement à de nombreux projets d’infrastructure en tant qu’entrepreneurs dans le processus de reconstruction », a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son discours au cours du sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques, tenu à Ankara le 16 mars.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a dit que des contrats d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars américains avaient été signés avec des entreprises turques jusqu’à ce jour-là.

« Mon cher frère Recep Tayyip Erdogan a visité trois fois les terres libérées. Il a été à Choucha, Fuzouli, Zenguilan et Djabraïl. Saisissant cette occasion, j’exprime ma gratitude au président de l’Ouzbékistan Chavkat Mirzioïev et au président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev pour l’école en cours de construction par l’Ouzbékistan et le centre de création en cours de construction par le Kazakhstan dans la région de Fuzouli, libérée de l’occupation », a dit le président Ilham Aliyev.