Le président azerbaïdjanais : L’Arménie a détruit notre patrimoine culturel en Azerbaïdjan occidental

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« La décision du gouvernement soviétique en novembre 1920 de séparer le Zenguézour oriental, notre terre historique, de l’Azerbaïdjan et de la céder à l’Arménie a conduit à la séparation géographique du monde turc. En 1991, tous les Azerbaïdjanais ont été expulsés du territoire de l’Arménie actuelle », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors du sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques à Ankara.

« L’Arménie a également détruit notre patrimoine culturel, nos mosquées et nos sites historiques dans l’Arménie actuelle, c’est-à-dire en Azerbaïdjan occidental, tout comme au Karabagh et au Zenguézour oriental. La communauté azerbaïdjanaise a demandé à plusieurs reprises à l’UNESCO d’envoyer une mission d’enquête pour surveiller le patrimoine culturel du peuple azerbaïdjanais dans l’Arménie actuelle et attend une réponse positive de l’UNESCO », a affirmé le président azerbaïdjanais.