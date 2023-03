Bakou, 16 mars, AZERTAC

« Nos compatriotes victimes du nettoyage ethnique en Azerbaïdjan occidental se sont désormais unis au sein de la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental. Ils se sont fixé pour objectif un retour pacifique sur leurs terres historiques », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans de son allocution au cours du sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation des États turciques à Ankara jeudi 16 mars.

« Conformément au concept de retour développé par la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental, un accord international juridiquement contraignant avec un mécanisme de vérification et de garantie approprié pour le retour des Azerbaïdjanais déportés par la force du territoire de l’Arménie actuelle devrait être mis en place. L’Arménie doit garantir les droits et la sécurité des Azerbaïdjanais occidentaux sur la base du principe de réciprocité, tout comme nous, en tant qu’État azerbaïdjanais, garantirons les droits individuels et la sécurité des résidents arméniens vivant au Karabagh », a souligné le chef de l’Etat azerbaïdjanais.