Examen de la mise en œuvre de la première phase du projet de certifications internationales professionnelles en matière d’enseignement

Bakou, 16 mars, AZERTAC

Le Comité de coordination pour la mise en œuvre du projet de certifications internationales professionnelles en matière d’enseignement en République Arabe d’Égypte, composé de représentants de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), de la Commission nationale égyptienne pour l’éducation, les sciences et la culture et de l’Université Roi Saud au Royaume d’Arabie Saoudite, a tenu une réunion au Caire pour examiner le plan exécutif de lancement de la première phase dudit projet, conformément au mémorandum d’entente signé entre l’ICESCO, le ministère égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Fondation humanitaire Saleh Kamel.

L’ICESCO était représentée à cette réunion, qui s’est tenue mardi 14 mars 2023 au siège de la Commission nationale égyptienne, par M. Mohamed Hedi sehili, Directeur du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, Président du Comité de coordination, et Mme Sally Mabrouk, Directrice du Bureau du Directeur général et membre du Comité. Ce dernier comprenait également des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement technique en Égypte, de l’Université Roi Saud, qui soutient l’aspect académique du projet, et des membres la Commission nationale égyptienne.

La réunion a examiné les tâches des parties partenaires dans la mise en œuvre de la première phase du projet, qui bénéficiera à 2000 enseignant(e)s en Égypte par la remise de certificats internationaux professionnels en enseignement, afin de former les praticiens pédagogiques en les dotant des compétences nécessaires dont ils ont besoin dans leurs diverses spécialisations, et ce, en vue d’atteindre et de développer les objectifs des programmes d’enseignement.

Les participants à la réunion ont souligné que lesdites certifications présentent des avantages en ce sens qu’elles contribuent à promouvoir les résultats des institutions académiques, en particulier le côté pratique, et à développer les connaissances et compétences liées à l’aspect éducatif.

Après la réunion, le Comité de coordination a visité le siège de l’Académie professionnelle des enseignants relevant du ministère égyptien de l’Éducation et de l’Enseignement technique, qui devrait accueillir les activités de formation des enseignants pendant la période de mise en œuvre du projet.