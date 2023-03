La ville de Choucha, en Azerbaïdjan, jumelée avec une ville serbe

Choucha, 17 mars, AZERTAC

Le 17 mars, un protocole d’accord sur l’établissement de relations de jumelage et de coopération dans la culture, le tourisme, l’urbanisme, les sciences, l’économie et d’autres domaines pertinents de la vie publique a été signé entre la ville de Choucha, en Azerbaïdjan, et celle de Novi Pazar, en Serbie.