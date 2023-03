Examen de la promotion des projets de la Chaire ICESCO pour l’alliance des civilisations à l’Université du Qatar

Bakou, 17 mars, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu, mercredi 15 mars 2023, Dr Azzeddine Mamiche, Chef de la Chaire ICESCO pour l’alliance des civilisations à l’Université du Qatar, membre du corps professoral de l’Université, et examiné avec lui les moyens de promouvoir les projets de la chaire, en soutenant les chercheurs, en publiant leurs travaux scientifiques et en favorisant les échanges d’étudiants, selon le site web de l’ICESCO.

Lors de l’entretien, qui a eu lieu au siège de l’ICESCO à Rabat, Dr AlMalik a salué le rôle majeur de la Chaire ICESCO pour l’alliance des civilisations à l’Université du Qatar dans le renforcement des recherches scientifiques sur la promotion des valeurs de tolérance, de paix, de coexistence et de dialogue civilisationnel, ainsi que ses réalisations et publications.

Le Directeur général de l’ICESCO a également mis l’accent sur l’importance de la coopération entre l’Organisation et les universités à travers la création de chaires scientifiques, en vue d’échanger les expériences et l’expertise et tirer profit des créations et innovations des établissements universitaires, et a souligné sa volonté de maintenir la coopération fructueuse entre l’ICESCO et l’Université du Qatar.

De son côté, Dr Mamiche a présenté un rapport sur les principales réalisations de la Chaire ICESCO à l’Université du Qatar, et les recherches qui ont été publiées, notamment l’Encyclopédie de l’occidentalisme, qui est la première encyclopédie dans le monde islamique axée sur l’Occident, et dont quatre tomes ont été publiés, et deux autres tomes sont en cours d’élaboration ainsi que le livre fondateur de l’Encyclopédie en 2023.

A la fin de la réunion, Dr Mamiche a remis, au nom de Dr Hassan Al-Derham, Président de l’Université du Qatar, un trophée et un certificat d’appréciation au Directeur général de l’ICESCO, en reconnaissance de son soutien à la Chaire ICESCO pour l’alliance des civilisations.