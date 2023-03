Le Délégué permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’ICESCO présente ses lettres de créance au Directeur général

Bakou, 17 mars, AZERTAC

Nazim Samadov, ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan auprès du Royaume du Maroc, a remis ses lettres de créance en qualité de Délégué permanent de son pays auprès de l’ICESCO à Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), indique le site officiel de l’Organisation.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée jeudi 16 mars 2023 au siège de l’ICESCO à Rabat, Dr AlMalik a souligné la volonté de l’Organisation de développer son partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan, qui se traduit par la mise en œuvre de nombre de projets et de programmes conjoints. De même, il s’est félicité du soutien de l’Azerbaïdjan à de nombreuses initiatives de l’ICESCO.

La réunion a également porté sur l’examen des préparatifs concernant la prochaine visite de la Première Dame d’Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva, au siège de l’ICESCO à Rabat.

En outre, les deux parties ont discuté d’un certain nombre d’idées et de propositions visant à renforcer les relations de partenariat entre l’ICESCO et l’Azerbaïdjan au cours de la période à venir, dans le cadre du plan d’action élaboré par les deux parties.

Pour sa part, l’Ambassadeur Samadov a précisé que sa nomination par son pays en tant que Délégué permanent auprès de l’ICESCO témoigne de la grande attention que l’Azerbaïdjan attache au partenariat avec l’Organisation. Il a également souligné qu’il s’efforcera de développer ces relations pour soutenir le grand rôle de l’ICESCO dans la promotion des domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.