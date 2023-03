Le président de la République : Aucune institution n’a réagi à nos paroles pendant 30 ans d’occupation

Bakou, 18 mars, AZERTAC

« Pendant 30 ans, nous avons fait entendre notre voix dans toutes les organisations internationales à cause de l’occupation. Malheureusement, aucune institution n’a réagi à nos paroles », a fait savoir le président Ilham Aliyev en s'adressant au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la fête de Novrouz dans le village de Talych, dans la région de Terter.

« Au contraire, les médiateurs impliqués dans le conflit du Karabagh essaient de non pas résoudre le problème mais de le geler. Les nouvelles informations qui ont émergé au cours des deux ans et demi qui se sont écoulés depuis la Seconde guerre du Karabagh le confirment une fois de plus », a noté le chef de l'Etat.