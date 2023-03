Election des Secrétaires Généraux Adjoints de l’OCI lors de la 49ème session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères en Mauritanie

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Les Secrétaires généraux adjoints de l'Organisation de la coopération islamique ont été élus lors de la 49ème session du Conseil des ministres des affaires étrangères, tenue à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, sous le slogan « Modération et juste milieu, clés de la sécurité et de la stabilité » les 16 et 17 mars 2023, selon le site officiel de l’OCI.

L'ambassadeur Samir Bakr Diab, de l'État de Palestine, a été élu au poste de Secrétaire général adjoint pour les affaires de la Palestine et d’Al Qods, l'ambassadeur Yousef bin Muhammad Al-Dubaie, du Royaume d'Arabie saoudite, a été élu au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et l'Ambassadeur Tarig Ali Bakheet, de la République du Soudan, a été élu au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales tandis que le Dr Ahmad Kawesa Sengendu, de la République d'Ouganda, a été élu au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires économiques, l'Ambassadeur Aftab A. Khokher, de la République islamique du Pakistan, a été élu au poste de Secrétaire général adjoint pour la science et la technologie, et l'Ambassadeur Musa Kulaklikaya, de la République de Türkiye au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires administratives et financières.