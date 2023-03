Avertissement du président Ilham Aliyev : Aucun sale plan contre nous ne sera réalisé

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Si l'Arménie ne reconnaît pas notre intégrité territoriale, nous ne reconnaîtrons pas non plus son intégrité territoriale. L'Arménie et les pays hypocrites derrière elle devraient très bien savoir qu'aucun sale plan contre nous ne sera réalisé, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev en présentant ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais le 18 mars dans le village de Talych de la région de Terter.

Le chef de l'Etat a dit : « Nous avons à la fois de la force, des amis, des positions fortes dans le monde et une forte volonté. Nous l'avons démontré pendant la guerre et l'après-guerre. »