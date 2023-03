La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage sur Instagram une publication liée à la fête Novrouz

Bakou, 20 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur sa page Instagram officielle à l’occasion de la fête de Novrouz.

« Chers frères et sœurs,

Je vous présente mes vœux cordiaux pour la fête de Novrouz ! Je vous souhaite une excellente santé, de bons sentiments, une bonne humeur, du bonheur et une longue vie ! Que votre sourire vous accompagne tout le temps et que votre chagrin vous abandonne ! Que la vie de chacun d’entre vous soit remplie de nombreux jours heureux et lumineux !

Qu’Allah ait les âmes de tous nos martyrs qui ont perdu la vie pour la Patrie, accorde la patience à leurs familles ! Qu’Allah le Tout-Puissant protège notre peuple de tous les malheurs !

Avec profond respect et amour,

Votre MEHRIBAN », lit-on dans la publication.