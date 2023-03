Mehriban Aliyeva partage une publication relative à l’arrivée du Ramadan

Bakou, 23 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication liée à l’arrivée du Ramadan.

« Je félicite sincèrement l’ensemble du peuple azerbaïdjanais et les musulmans du monde pour le début du mois béni du Ramadan ! Que ce mois béni éveille des sentiments purs et de bonnes intentions dans les cœurs, apporte les bénédictions à chaque foyer, la santé, la joie, le bonheur et l’harmonie à chaque famille ! Qu’Allah le Très-Haut accepte vos prières et votre jeûne ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.